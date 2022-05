Zhrzený násilník brutálně zkopal dva mladíky před diskotékou v Praze

Rozdával jeden kopanec za druhým, do hlavy i dalších částí těla, a to i když už sok ležel na zemi, tak nějak vypadala potyčka před tanečním klubem v Praze, kde se 38letý muž pustil do dvojice mladíků, kteří evidentně o bitku nestáli. Útok se odehrál přímo pod bezpečnostními kamerami. Podezřelého násilníka zadržela policie, jeden z napadených musel na operaci. Kriminalisté nedávno v případu požádali státní zastupitelství, aby podalo k soudu obžalobu.