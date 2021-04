Zeman pět milionů za rakovinu nevysoudil, Bartík se musí omluvit a zaplatit 250 tisíc

Prezidentův advokát Marek Nespala tvrdil, že před soudem prokázal Bartíkův zlý úmysl. „Cílem bylo znemožnit Zemana v rámci přímé volby. Soud má možnost přiznat celou razantní satisfakci, ostatně, co už může být větším zásahem, než o někom sdělit, že umírá? Žalovaný je politický podnikatel. Vsadil si na jednu notu a pokud by žalobce nebyl zvolen nebo nedej bože zemřel, byl by za hvězdu,“ měl jasno Nespala. Naopak Bartíkův advokát Pavel Uhl měl za to, že omluva a zaplacená částka by měla být dostačující.