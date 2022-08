Zbili hocha, kterého přijali do rodiny a on je okradl. Výchovná lekce, řekl soud

„S ohledem na okolnosti případu si nemyslím, že by na obžalované mělo dopadnout trestní právo se vším všudy,“ řekl v pátek Právu soudce s tím, že rozhodnutí je pravomocné.

Státní zástupkyně spatřovala v jednání manželů pokus o ublížení na zdraví a omezování osobní svobody „Nejprve obžalovaná udeřila mladistvého nejméně čtyřmi fackami do tváře. Následně jej obžalovaný začal bít pěstmi do obličeje, až mu tekla krev z úst a nosu. Poté hocha vyzvedl do vzduchu, praštil mu hlavou o zárubeň dveří a pustil ho na zem,“ uvedla žalobkyně Marie Pekovičová. Dodala, že po útoku obžalovaní poškozenému svázali lepicí páskou ruce za zády, naložili jej do auta a odvezli na policii.

Podle Švíglera se ze strany manželů jednalo pouze o nepřiměřenou výchovnou lekci, které předcházelo zavrženíhodné jednání mladistvého. „Oba obžalovaní se ocitli v zátěžové situaci. Vedeni dobrými a šlechetnými úmysly nejprve poskytli chlapci pomoc a on je následně zásadním způsobem zklamal tím, že jim odcizil všechny finanční prostředky, a zneužil tak jejich dobrodiní,“ konstatoval soudce.

Za důležitý důkaz považoval soud také znalecký posudek, podle kterého byla intenzita útoku malá a hoch žádné vážnější zranění neutrpěl. „Pokud by mu obžalovaní chtěli ublížit, použili by zcela jistě větší sílu, a především by ho obratem nevezli na policii,“ dodal Švígler.

Muž se ženou se před soudem doznali, ale více se k tomu vyjadřovat nechtěli. Souhlasili také s tím, že zaplatí 25 tisíc korun, které po nich hoch požaduje za utrpěnou psychickou újmu.

Mladíka přitom před dvěma měsíci stejný soud potrestal za okradení manželů 11měsíční podmínkou a uložil mu nahradit způsobenou škodu v řádech desítek tisíc korun. Podle obžaloby jim vybral z bankovního účtu přes 100 tisíc korun.