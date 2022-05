Zástupci radnice podepsali s mužem výpověď ve vězení. Neplatné, řekl ÚS

Neobyčejný příběh se začal psát v říjnu 2013, kdy úředník nastoupil na radnici s tím, že bude mít v gesci dopravu a veřejnou zeleň. O necelý rok později už ale skončil v policejní cele. Tam dostal nečekanou návštěvu, která ale neměla v cele co dělat. Tajemník s personalistkou mu přinesli nachystanou dohodu o rozvázání pracovního poměru.

„Město označilo jednání svého tajemníka za návrh gentlemanské dohody. K tomu ÚS poznamenává, že podobné „gentlemanské dohody ve vězení“ nemají s původním významem slova gentleman nic společného. Ze strany tajemníka se jednalo o bezprávnou výhrůžku, neboť hrozil něčím, co nebyl oprávněn učinit – nepřípustným zásahem do osobnosti stěžovatele, tedy do jeho práva na zachování důstojnosti, vážnosti, cti a soukromí,“ konstatoval Uhlíř.