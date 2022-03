Zasloužíš znásilnit a vyhodit z okna, napsala žena šéfce Sněmovny. Policie ji stíhá

„Případ řešíme ve zkráceném trestním řízení. Do čtrnácti dnů by nám měla policie předložit spis a poté rozhodneme, zda podáme k soudu návrh na potrestání,“ dodala Vítovcová.

Po odhalení se policistům přiznala. Tvrdila, že chtěla pouze vyjádřit nesouhlas s politickými názory Pekarové. Konkrétně ji prý rozčílila veřejným nesouhlasem s politikou maďarského předsedy vlády Viktora Orbána. „Napsala jsem to ve vzteku. Až později jsem si uvědomila, že je to za hranou. Volila jsem špatná slova, byla to ode mne hloupost,“ tvrdila žena policistům.

Slíbila také, že už nebude političku v budoucnu jakkoliv obtěžovat. „Nejsem členkou žádné extremistické organizace. Dosud jsem nebyla nikdy trestaná a nemám ráda násilí. Za to, co jsem udělala, se stydím a je mi to velice trapné. Trápí mě, co jsem provedla, a špatně kvůli tomu spím,“ uzavřela vyšetřovaná žena.