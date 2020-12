Žárlivec dostal za vyhrožování přítelkyni podmínku. Původní trest byl na šest let

Žena sama ve výpovědi totiž nepopsala, že by měla nějaké závažné následky. S mužem navíc ani nežila ve společné domácnosti.

„Trestní senát rozhodl o vině obžalovaného ze spáchání přečinu nebezpečného vyhrožování a zvlášť závažného zločinu vydírání. Za to mu uložil trest odnětí svobody v trvání 30 měsíců s podmíněným odložením na zkušební dobu v trvání 2 let. Dále rozhodl o propadnutí věci, a to samonabíjecí pistoli Glock včetně zásobníku a 15 kusů nábojů,“ uvedla mluvčí krajského soudu Jana Durná s tím, že verdikt není pravomocný, protože státní zástupce i obžalovaný si nechali lhůtu k vyjádření o případném odvolání.