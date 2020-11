Zardousil partnerku před malou dcerou. Dostal 10 let a musí zaplatit dva miliony

Podle obžaloby napadl R. 24letou ženu po předchozí rozepři, kterou vygradoval nefunkční a problematický vztah partnerské dvojice. Muž tehdy přišel domů opilý. Když ho družka vyhnala z ložnice spát do obýváku, povalil ji na postel a oběma rukama ji začal rdousit. Poté, co přestala dýchat, zavolal na tísňovou linku záchranné služby a poté se ženu podle instrukcí dispečera snažil oživit do příjezdu zdravotnické posádky.