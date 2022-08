Žalobkyně zastavila stíhání vojáka za absenci ve službě. Přispěl na oběti trestných činů

Podle zjištění Práva jde o četaře, který je zařazen na pozici staršího mechanika. Do práce nepřišel v druhém listopadovém týdnu loňského roku. „Bez jakékoliv omluvy nenastoupil v určeném čase k výkonu služby do místa určení, kde měl jako příslušník družstva speciálních prací vykonávat opravárenskou činnost,“ stálo v obvinění.

Po vojákovi se hned první den začal shánět jeho velitel. Protože se mu nemohl dovolat na mobil, osobně za ním přišel do bydliště. Obviněný mu řekl, že za absencí v zaměstnání prý byly jeho stavy apatie a deprese. „Uvedl, že v depresivních stavech, které zažívá, neměl sílu omluvit svoji absenci. Nechtěl si prý připustit, že má nějaký problém. Styděl se za to, a proto nevyhledal lékařskou pomoc,“ popsali vyšetřovatelé.

Obviněný voják nastoupil do armády v roce 2008, o šest let později byl na vlastní žádost zařazen do zálohy. Do služebního poměru byl znovu přijat v roce 2020.