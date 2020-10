Žalobce: Spor miliardářů má vyřešit civilní soud

Státní zástupce Havel v dokumentu píše, že obsah trestního oznámení je totožný nebo velmi podobný s tvrzeními, která jsou v žalobách investičních skupin Kingston a Investhold. Ty u soudů v americkém New Yorku a v Lucembursku zažalovaly Vítkovu CPI a domáhají se miliard, o které je prý Vítek připravil v souvislosti s nepřátelským převzetím skupiny Orco.

Newyorský soud na začátku září žalobu zamítl s tím, že není tou instancí, která by měla případ řešit. Břímě by měl nést lucemburský soud, který dostal spor v roce 2015. A k názoru, že by měl rozepři vyřešit tento soud, se přiklonil i Havel.

„Mezi spornými stranami jde o hluboký rozkol a z toho vyplývající civilněprávní spor soukromé a investiční povahy,“ napsal Havel ve vyrozumění, které má Právo k dispozici.