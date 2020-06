Za udušení manželky dostal muž 10 let vězení. Trest okamžitě přijal

„Je zřejmé, že je obžalovaný usvědčován především svým vlastním doznáním, které je v naprostém souladu s dalšími důkazy,“ uvedl ve zdůvodnění rozsudku předseda senátu Petr Franc. „Pokud jde o motivaci, to je jedna velká lidská tragédie,“ dodal a zmínil neurovnaný manželský vztah obžalovaného a zavražděné, jejich opakované konflikty.

Soud muži udělil nicméně trest na samé spodní hranici trestní sazby, když vzal v potaz skutečnou sebereflexi a lítost obžalovaného nad tím, co spáchal spolu s ochotou nést následky svého činu. Soud do verdiktu promítl i další okolnosti případu. „Je zjevné, že obžalovaný se činu dopustil pod vlivem tíživých rodinných poměrů,“ řekl soudce.

Zároveň ale podotkl, že muž tak svým třem dětem během jedné chvíle obrátil život vzhůru nohama a v podstatě je připravil o oba rodiče. „A to vše jen proto, že nebyl schopen unést myšlenku, že se rozvede, že manželka dá přednost někomu jinému. A za to musí nést odpovědnost,“ uzavřel soudce.

Kvůli krachujícímu manželství a žárlivosti ženu udusil, hrozí mu 18 let

V inkriminovaný den se v muži vše nashromáždilo a po další z hádek vzal polštář a držel ho ženě na obličeji, dokud neztratila vědomí. Pak ji probral, odvedl do sprchy, kde jí pořezal zápěstí a předloktí, nakonec ji hadrem udusil.

Muž potom zašel za synem do pokoje, kde spal, a k činu se mu přiznal. Poté zavolal na policii, udal se a vyčkal příjezdu policistů, kteří jej zatkli. „Je mi to velice líto. Mrzí mě, že děti přišly o svoji maminku,“ kál se do poslední chvíle obžalovaný.