Za smrtící výbuch nejdřív vězení, pak zproštění

Podle ní z důkazů vyplynulo, že Kovařík o přepouštění plynu věděl. „Poškozený prováděl zakázanou činnost v době, kdy byl ve skladu přítomen obžalovaný. Těžko si lze představit, že by sám na vlastní pěst dělal nějakou nekalou činnost za zády svého šéfa a riskoval tak malér,“ dodala Řezníčková s tím, že soud nezjistil žádný logický motiv, proč by poškozený sám o své vůli plyn přepouštěl, aniž by mu to někdo nařídil.