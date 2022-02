Za škrcení na záchytce dostal muž 4,5 roku

Jelikož se Valigura podle žalobce před činem z nedbalosti uvedl užitím návykové látky do stavu nepříčetnosti, nebyl stíhaný pro pokus o vraždu. Za opilství mu hrozilo až deset let vězení, vinu popíral.

„Není pochyb, že škrcení bylo intenzivní. Pokud by obžalovaný v takto intenzivním škrcení poškozeného pokračoval, došlo by k jeho smrti,“ řekla v odůvodnění rozsudku Šperlichová. Státní zástupce Martin Malůš navrhoval Valigurovi pět až šest let vězení.