Za šíření viru HIV dostal mladík z Přerovska podmínku

„Jednal naprosto bezohledně. Udržoval pohlavní styk s dívkami, aniž by jim o své nemoci řekl, a tím je vystavil vysokému riziku nákazy. Byla to jen otázka štěstí, že k přenosu nemoci nedošlo, což rozhodně nelze přičítat k dobru obžalovaného,“ uvedla při odůvodnění rozsudku předsedkyně senátu Miriam Kantorová.

„Ještě teď mi naskakuje husí kůže, jakmile si na to vzpomenu. Když mi to tehdy oznámila Danielova matka, tak jsem se z toho úplně sesypala. Nechápala jsem, jak mi mohl takovou zásadní věc tajit. Týden jsem to v sobě dusila a pak se svěřila rodičům. Na policii jsme podali trestní oznámení a já šla na testy do nemocnice,“ řekla Právu Tereza.