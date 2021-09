Za ránu pěstí musí sousedovi zaplatit desetitisíce

Incident se odehrál loni v dubnu, kdy Deda po předchozí hádce udeřil do obličeje předsedu společenství vlastníků bytů jejich domu na boleveckém sídlišti.

Devětačtyřicetiletý Vladimír T. skončil v nemocnici se zlomenou očnicí. I když cizinec od začátku vinu popíral a tvrdil, že druhého muže pouze prudce od sebe odstrčil, soud mu neuvěřil.

Znalec vyloučil, že by si takové zranění mohl poškozený způsobit sám soudkyně

„Soudní znalec vyloučil, že by si takové zranění mohl poškozený způsobit sám. Označil ho typickým pro úder pěstí,“ zdůvodnila verdikt předsedkyně senátu Lenka Prýcová. Rozsudek zatím není pravomocný.

„Nachomýtl jsem se venku k tomu, jak se pan T. o něčem dohaduje s mojí manželkou a ještě s jednou sousedkou. Vadilo mu, že si naše děti hrají na pískovišti, které je na společném pozemku našeho a sousedního domu. Ptal jsem se ho, jestli mu přijde normální, co tady řeší,“ popisoval u soudu Deda situaci, která předcházela samotnému sousedskému fyzickému konfliktu. Podle jeho slov bylo pískoviště v hodnotě okolo deseti tisíc korun postaveno před více než dvanácti lety.

„Investovali do něho nájemníci vedlejšího domu a z našeho bloku tehdy jen pan T. Jelikož správkyně vedlejšího domu nikdy neměla nic proti tomu, aby si tam hrály děti z obou domů, nechápal jsem, o co poškozenému jde. Tak jsem mu řekl, aby se nebál, že mu naše děti jeho píseček nesnědí,“ vypovídal dále Deda.

Incident začal gradovat poté, co měl Vladimír T. obžalovanému muži nevybíravým způsobem sdělit, aby se do toho nemíchal.

„Nadával mi do idiotů“

„Zahulákal na mě, ať vypadnu, že to se mnou řešit nehodlá. Tak jsem se otočil a chtěl jít zpátky do domu. Pan T. za mnou práskl dveřmi tak silně, že se děti venku rozbrečely. Nato jsem se vrátil a spustil na něj, jestli mu přijde v pořádku, jak se chová. Začal se ke mně přibližovat, a když byl na dosah ruky, odstrčil jsem ho od sebe a vrátil se do bytu. Později u mě zazvonili policajti, že jsem ho napadl pěstmi,“ popsal Deda další sled událostí s tím, že netuší, jak mohl poškozený přijít ke zranění.

Jinak to ale viděl poškozený muž. Uvedl, že s oběma ženami skutečně řešil téma pískoviště.

„Chtěl jsem nastavit nějaká pravidla pro jeho užívání, protože jsem se podílel padesáti procenty nákladů na jeho vybudování,“ prohlásil poškozený v úvodu své výpovědi. Z jeho dalších slov vyplynulo, že mu šlo hlavně o finanční příspěvek od majitelů bytů, jejichž děti si na pískovišti budou chtít hrát.

„Pan Deda přišel k nám a vložil se do diskuse. Nejdřív se do mě pustil, že se mi pořád něco nelíbí a furt něco řeším. Začali jsme se zvýšeným hlasem dohadovat, načež on odešel a já jsem za ním bouchl dveřmi,“ líčil poškozený svoji verzi toho, jak se vše událo.

Poté prý chtěl s oběma ženami pokračovat v rozhovoru ohledně pískoviště, když se Deda vrátil.