Za pobodání spolucestujícího ve vlaku půjde muž za mříže na 10 let

Na deset let do věznice s ostrahou poslal v pondělí senát olomoucké pobočky Krajského soudu v Ostravě třicetiletého Vlastimila Janíčka za to, že loni v listopadu pobodal ve vlaku spolucestujícího. Schválil tak dohodu o vině a trestu, kterou před jednáním uzavřeli žalobkyně s obžalovaným.