Za pobodání partnera půjde žena na 8,5 roku do vězení. Naběhl mi na nůž, hájila se

Když svému partnerovi vytahovala z břicha nůž, kterým ho předtím bodla, řekla mu, že to bylo naposledy, co ji zmlátil. Za pokus o vraždu půjde Adriana Šotíková (49) na 8,5 roku do vězení. V úterý ji tam poslal Krajský soud v Plzni. Rozsudek není pravomocný.