Za několik brutálních útoků má jít „rapper“ Beránek na šest let do vězení

Obžalovaný by si měl podle ní uvědomit, že „nežije v žádném virtuálním světě akčních filmů“ a měl by se začít chovat „aspoň trochu zodpovědně“. „Pokud začne, bude to nejlepší cesta k tomu, aby projevil významný vděk své rodině, kterou je obžalovaný podporován,“ kladla Beránkovi soudkyně na srdce.