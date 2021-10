Za loňskou vraždu na Karlovarsku vyměřil soud mladíkovi 18 let vězení

Na 18 let do vězení poslal ve středu Krajský soud v Plzni 20letého Karla Pastora za loňskou vraždu v Krásném Lese na Karlovarsku. Mladík podle obžaloby vnikl do domu 61letého muže, kterého bodl, a ukradl mu peníze. Zraněný muž po pěti dnech v nemocnici zemřel. Obžalovanému hrozil případně i výjimečný trest.