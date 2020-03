Za komentáře o zapalování migrantů dostala žena podmínku

„A my na ně budeme platit. Proč radši ty autobusy nezapálili,“ komentovala obžalovaná v únoru 2018 na Facebooku zprávu s videem o rodinách běženců nalezených v kamionech mezi nákladem zboží a následně umístěných do autobusů pro převoz do záchytného tábora.

Svůj odpor k migrantům mladá žena dále hájila v diskusi, kde někteří lidé na její postoj reagovali nelibě s tím, že mezi migranty jsou i děti.

„Až tyhle děti vyrostou a znásilní naše děti, tak si o tom můžeme popovídat. Nic normálního z nich nevyroste. To chcete, aby to tady vypadalo jak ve Francii nebo v Německu?“ napsala žena podle obžaloby.

Ivaničová se k autorství diskusních příspěvků nehlásila. „Nevím, kdo to psal. Na mé jméno se mohl do počítače přihlásit kdokoliv, heslo znalo více lidí," prohlásila před soudem žena.

Její manžel ale u soudu potvrdil, že komentář psala. „Seděli jsme u kafe a ona něco ťukala do mobilu na stránku svého Facebooku. Najednou se začala smát. Ptal jsem se, co se děje. Řekla, že napsala komentář k autobusu s běženci. Myslel jsem si, že si dělá srandu. Máme taky malé dítě. Říkal jsem jí, aby to smazala, nebo z toho bude mít problém. Později jí přišlo obvinění z nějakého podněcování rasové nenávisti,“ vypověděl Stanislav Ivanič.

Právě jeho výpověď byla podle soudce Pracha klíčová.

Není to přestupek

Policisté ženu začali trestně stíhat a státní zástupce na ni předloni v dubnu podal obžalobu. Okresní soud o měsíc později mimo hlavní líčení rozhodl, že jednání obviněné není tak společensky škodlivé, aby z něj musel vyvodit trestní odpovědnost ženy. Případ proto postoupil přestupkové komisi.

„Obviněná se měla dopustit přečinu pouze jedním komentářem publikovaným na sociální síti. Nejedná se tedy o případ opakujícího se jednání, které by na straně obviněné potvrzovalo dlouhodobě zastávané xenofobní či rasistické názory vedoucí k podněcování nenávisti vůči uprchlíkům,“ stojí v původním rozsudku okresního soudu.

Podle něj by situace zcela jinak vyzněla, pokud by obviněná byla spojena s neonacistickými nebo jinými skupinami vystupujícími proti rovnosti lidí, což se neprokázalo.

Zasáhl Nejvyšší soud

Stejného názoru byl i Krajský soud v Plzni, který zamítl stížnost státního zástupce proti postoupení případu do přestupkového řízení. „Obviněná žena nikoho přímo nenabádala k zapalování autobusů. Projev nenávisti není totéž, co podněcování k nenávisti. Pachateli přečinu podněcování musí jít o to, že v dalším člověku vzbudí nenávist. Tento znak trestného činu je naplněn až poté, co je tato nenávist vzbuzena,“ uvedl krajský soud.

Nejvyšší soud v Brně ale z podnětu šéfa žalobců Pavla Zemana rozsudky obou nižších soudů zrušil s tím, že podle jeho názoru jednání ženy naplnilo znaky žalovaného trestného činu.

„Forma projevu podněcování není zákonem určena. Může k němu dojít jak přímo, tak například i skrytě, přičemž k vyvolání nenávisti jako jeho následku nemusí dojít,“ vysvětlil Nejvyšší soud.