Za brutální ubodání ostravské barmanky dostal muž téměř 16 let vězení

Obžalovaný se během hlavního líčení několikrát rozplakal a snažil se vyjadřovat lítost. „Lituju toho, co jsem udělal. Budu si to do smrti vyčítat,“ řekl Kandráč. Muži polehčovalo i to, že ačkoliv byl v minulosti několikrát trestán, nikdy to nebylo za násilnou trestnou činnost. Muži ale přitížilo to, že vraždil nejspíš proto, aby proti němu barmanka nemohla svědčit.