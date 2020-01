Za 100 let se budou lidi vraždit, napsal ve školním slohu mladík souzený za smrt dívky

Podle zjištění Práva měli studenti zadáno téma, jak to bude na zemi vypadat za sto let. Miarko napsal, že se lidé budou vraždit mezi sebou, aby přežili.

„Ptala jsem se ho, podle jakého klíče by vybíral lidi, které je třeba zabít. Na to nebyl schopen odpovědět. Upozornila jsem na to jeho matku a požádala ji, aby slohovou práci ukázala psychiatrům, v jejichž péči byl tehdy mladík po pokusu o sebevraždu. Nepřikládala tomu ale příliš velkou váhu a snažila se to spíše zlehčovat,“ řekla Právu pedagožka, která vyučuje český jazyk a psychologii.