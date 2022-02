Z regálů olomouckých drogérií mizí parfémy. Bere je neznámý muž

Téhož dne a také 29. prosince došlo ještě podle ní ke krádeži parfémů za několik tisíc korun v drogérii v jednom z olomouckých nákupních center. „Z provedeného šetření vyplývá, že by se mělo ve všech třech případech jednat o totožného muže,“ konstatovala mluvčí.

„Pokud by někdo muže na videu poznal, nebo by disponoval informacemi, které by pomohly ke zjištění jeho totožnosti, ať neprodleně kontaktuje policisty na lince 158,“ doplnila Vaňharová. Muži hrozí až dva roky vězení.