Bývalý radní Švachula z vazby: Policie mi dává sliby za to, že budu mluvit

Bez přítomnosti advokáta mu měla být předložena výhodná nabídka spolupráce – pokud se rozhodne vypovídat a stáhne s sebou někoho dalšího, může počítat s okamžitým propuštěním z vazby a nižším trestem. Pokud by snad poskytl dostatek informací pro obvinění „velké ryby“, pak by jeho trest mohl být dokonce velmi mírný.

„Místo toho se vždycky před vazebním zasedáním objeví úřední záznam od policie o tom, že někdo řekl, že můj klient by mohl utéct do Švýcarska, nebo naposledy dokonce do Turecka. Když žádáme soud o to, aby byl zdroj této informace vyslechnut k ověření takových údajů, klidně i v režimu utajeného svědka, nejsme vyslyšeni,“ popsal Titz.