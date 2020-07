Vzala si k sobě bývalého manžela, ten ji chtěl hodit přes zábradlí. Dostal 5,5 roku

Jen na málokterou situaci by rčení pro dobrotu na žebrotu bylo tak příhodné, jako na případ z Brna, kde si žena vzala k sobě do bytu bývalého manžela, aby mu pomohla při rekonvalescenci. Jenže exmanžel, jen co se rozkoukal, začal bývalou manželku týrat. A protože byl už v podmínce za předchozí týrání své matky, poslal ho brněnský soud na 5,5 roku do vězení.