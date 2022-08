Vypustil dron nad plameny, hrozí mu dva roky

Nejde ale o jediné narušení, které v souvislosti s nezodpovědnými zvědavci musela policie řešit. „Řešili jsme také případ tří lidí, kteří v sobotu večer šli na Pravčickou bránu. To bylo naposled, kdy jsme to z naší strany řešili domluvou a vyvedením z parku,“ uvedl Vítek.

„Je to velký problém, je to nepochopitelný problém. Naši strážci přírody objevují při požárních hlídkách často další a další místa, kde jsou založená ohniště nebo čerstvě odhozené nedopalky přímo do lesního porostu. Kolegové byli například v CHKO Labské pískovce, kde přistihli dvoje táborníky, které pokutovali,“ řekl Právu mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

V souvislosti s požárem vyhlásilo město Děčín od soboty zákaz vstupu do lesa na vybraném území Českého Švýcarska. Učinilo tak kvůli obavám o ohrožení bezpečnosti a zdraví lidí. Na místech proto policisté každodenně hlídkují. Snaží se zaměřovat zejména na hlavní přístupové cesty, aby na místo nejezdila vozidla nebo cyklisté. „Nicméně není v našich silách hlídat všechny lesní cestičky a místa, kterými mohou lidé do této lokality projít. Takže opravdu apelujeme na to, aby do těchto lokalit nechodili, protože tím vydávají v ohrožení sebe i složky integrovaného záchranného systému,“ připomněl policejní mluvčí.