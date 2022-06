Vůdčí muž Berdychova gangu jde po třiceti letech za mříže, soud mu potvrdil 10 let

„Ztotožnili jsme se se závěry nalézacího soudu, i právní kvalifikací skutku,“ odůvodnil zamítavé rozhodnutí předseda odvolacího senátu Alexander Károlyi.

„Máme za to, že trest není nepřiměřeně přísný, proto jsme do něj nikterak nezasahovali,“ pokračoval Károlyi. „Máme za to, že je potřeba, aby za takovouto trestnou činnost padl adekvátní trest, a trest ve výměře deseti let nepovažujeme za nepřiměřeně přísný,“ upřesnil s tím, že nepřipadá v úvahu, aby se pachatel skrýval dlouhou dobu před stíháním a po vydání bylo upuštěno od jeho potrestání, jak navrhovala obhajoba.

Bývalý provozní nechvalně proslulého klubu Discoland Sylvie podnikatele Ivana Jonáka se v letech 1995 a 1996 podílel na čtyřech loupežích skupiny kolem Davida Berdycha. Šlo o přepadení podnikatele, obchodního domu OBI, vozu s penězi a únos zlatníka. Ten při akci Berdychova gangu přišel o život, jeho tělo později policie našla ve slapské přehradě.

České soudy Prokopa odsoudily v nepřítomnosti v roce 2006 ke 13,5 roku vězení. Policie ho dopadla předloni v dubnu poblíž amerického Seattlu. Spojené státy pak Prokopa vydaly do vlasti loni na konci května, a Prokop tak mohl požádat o nové projednání svého případu, čemuž soud vyhověl.

Prokop se k trestné činnosti víceméně doznal, přiznal účast na loupežích. Odmítl nicméně, že by přepadení vymyslel a organizoval, jak dříve tvrdili jeho spolupachatelé, a posléze i krajský soud. „Stavěl se do role jakéhosi pozorovatele, který tu a tam přiložil ruku k dílu,“ konstatoval při vyhlášení verdiktu loni v říjnu soudce Jiří Wažik. „Měl roli určité hlavy organizace, určité vůdčí osobnosti, která to žene dopředu,“ dodal nicméně.

„Já nejsem nějakej násilník, kterej organizuje nějaký věci. Chápu Davida Berdycha, že se snažil nebejt organizátorem těchhle skutků. Dá se lidsky pochopit, že to takhle říkal. A samozřejmě proti tomu mluví ty věci, co jsou ve spisech,“ odmítal stále vůdčí vinu u odvolacího soudu Prokop.

Prokopův obhájce Tomáš Sokol soudu připomněl, že k žalované trestné činnosti došlo v roce 1996. „Od té doby se ničeho dalšího nedopustil, z ničeho dalšího není podezříván. Co za této situace zbývá z účelu trestu?“ ptal se Sokol. „Obava, že by se obžalovaný dopustil nějakého dalšího trestného činu, je zcela vyloučena, s ohledem na dobu, která od trestné činnosti uplynula,“ uvedl Sokol s tím, že se Prokop od devadesátých let se svými kumpány už nestýkal.

Další trest by podle Sokola byla nepřípustná represe. „Striktně akademicky řečeno: Není žádný důvod k ukládání trestu,“ uzavřel Sokol.

„Je mi to hrozně líto, že se to stalo. Chtěl bych jen, abyste si uvědomili, že už jsem jinej člověk,“ prohlásil na závěr Prokop.

Státní zástupce naopak považoval trest za nepřiměřeně mírný a navrhoval soudu případ vrátit k dalšímu projednání.

Propojení podsvětí a policie

Kauza takzvaného Berdychova gangu je největším případem organizovaného zločinu v české historii. Skupina byla výjimečná v tom, že propojila podsvětí s elitními detektivy, kteří měli s organizovaným zločinem bojovat. Zločinci se zaměřovali na loupežná přepadení, vydírání i únosy, často se přestrojovali za policisty.

Organizovaná skupina, kterou tvořily desítky lidí, si trestnou činností přišla na více než sto milionů korun. Berdych se svými komplici spáchal první zločiny už v roce 1995.