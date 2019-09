Vražedkyně Janáková si změnila jméno

Petra Janáková odsouzená na 30 let do vězení za vraždu a přípravu dalších čtyř, kterou letos pustili z vězení kvůli těhotenství, si změnila jméno. Nyní se jmenuje Nová a podle soudu lze včas zjistit, kdyby chtěla uprchnout mimo Evropskou unii (EU), protože by musela žádat o nový pas.