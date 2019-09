Otcem dítěte vražedkyně Janákové je vězeň, ukázala DNA

Televize Nova se odkazuje na dva zdroje, které tvrdí, že otcem dítěte je vězeň z vazební věznice. Prokázat to měly testy DNA. Muž tam údajně vařil a roznášel jídlo. Vražedkyně přitom obvinila ze znásilnění tři dozorce, a proto případ vyšetřovala inspekce.

Krajský soud v Hradci Králové původně uložil Janákové a jejímu manželovi Jaroslavovi (30) loni v říjnu doživotí za chladnokrevně provedenou vraždu sběratele mincí a přípravu či pokusy dalších čtyř vražd. Osmiletý trest dostal jejich kumpán Martin Herzán (43). Vrchní soud v Praze letos v odvolacím řízení tresty kromě Herzánova zmírnil - Janáka poslal za mříže na 28 let a jeho manželku na 30.

Od letošního června je ale Janáková na svobodě, zhruba na přelomu roku totiž otěhotněla. Podle vyšetřovatelů se tak stalo ještě ve vazební věznici v Hradci Králové. Přesídlila pak do Jilemnice a nyní ji lidé viděli ve Vrchlabí. Přítomnost ženy odsouzené za vraždu, při níž střelila oběť zezadu do hlavy, obyvatele pobouřila.

Trest bude mít žena přerušený pravděpodobně do září příštího roku. „Jakmile porodí, bude rok na svobodě zcela mimo kompetenci vězeňské služby. Potom by měla nastoupit zpět do vězení,“ řekla již dříve mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová.