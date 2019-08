Těhotnou vražedkyni viděli ve Vrchlabí. Policie stále neví, jak ve vězení počala

Velitel strážníků ve Vrchlabí Milan Čivrný Novinkám ve středu potvrdil, že o pohybu ženy ve městě ví, zatím se ale podle něj nikdo z občanů s konkrétním podnětem městské policii neozval. Čivrný podle svých slov čerpá informace z médií a uzavřené skupiny na Facebooku týkající se Vrchlabí a okolí. „Zatím jsme nic nezaznamenali, ale myslím, že to teprve přijde, je to takový klid před bouří, řekl bych,“ sdělil šéf strážníků.

Od letošního června je ale Janáková na svobodě, zhruba na přelomu roku totiž otěhotněla. Podle vyšetřovatelů se tak stalo ještě ve vazební věznici v Hradci Králové. Přesídlila pak do Jilemnice a nyní ji lidé viděli ve Vrchlabí. Přítomnost ženy odsouzené za vraždu, při níž střelila oběť zezadu do hlavy, obyvatele pobouřila.

„Vyšetřovatelé zjišťují všechny okolnosti, které by mohly objasnit, jakým způsobem vězeňkyně otěhotněla," řekla Novinkám mluvčí inspekce Ivana Nguyenová. Vzorky DNA, které by v této chvíli mohly být zajištěny z odebrané plodové vody a měly by díky genetické analýze přispět k určení otce dítěte, zatím podle ní odebrány nebyly, brání tomu zřejmě nesouhlas Janákové. Změnit by to ale v budoucnu mohl zásah soudu, který by odběr nařídil vzhledem k podezření, že mohl být spáchán trestný čin.