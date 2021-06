Vražda mladíka na Hodonínsku zůstala bez trestu

Při zásahu policisté našli v domě stovky kilogramů chemikálií, výbušninu trinitrotoluen, dělostřelecký granát a také upravenou střelnou zbraň. Matura v tomto případu už dostal 11 let, Maňák odešel od soudu s devítiletým trestem.

„Všechno stojí a padá s výpovědí obžalovaného Maňáka. Je ale osobou, jejíž věrohodnost je tak nízká, že na základě jeho výpovědi nelze odsoudit jiného člověka za takto závažný trestný čin. Kromě jeho výpovědi je zde absence jakýchkoli dalších důkazů, jasno do věci nevnesly ani odposlechy,“ prohlásila Řepková.

Účast na vraždě oba muži celou dobu popírali. „Nic jsem nespáchal a spáchat ani nehodlal,“ řekl Matura. Maňák přiznal jen to, že pomáhal uklidit tělo. Mladíka prý vzal k Maturovi, aby si od něj mohl koupit drogy. „Já si šel zakouřit, když jsem za čtvrt hodinu přišel, tak on už byl zabalený do modré plachty,“ vypověděl Maňák.