Vojáka stíhají za absenci, hrozí mu vězení

Šest dní nepřišel do práce, aniž dal vědět, co s ním je. V běžném zaměstnání by to pro Jana H. (42) z Klatov znamenalo chudší výplatu nebo v nejhorším případě výpověď. Jenže jako profesionálnímu vojákovi mu za to hrozí až tři roky vězení. V armádě je totiž více než třídenní neomluvená absence posuzována jako trestný čin.