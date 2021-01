Vloupání do domů v okolí Prahy ubylo. Gang neexistoval, zopakovala policie

Nejvíc vloupání opět bylo v okolí Prahy, zvláště na jih a jihovýchod od hlavního města v oblasti kolem Jesenice. Jen v této oblasti lidé nahlásili v roce 2019 celkem 172 případů, v roce 2020 to bylo 98 případů. Celkem v kraji to byl meziroční pokles o pětinu.

„Je to pochopitelné, protože lidé jsou v souvislosti s epidemií více doma. Krádeže se ale víc přesouvají do rozestavěných a zatím neobydlených rodinných domů. Některé už jsou zařízené, ale lidé se do nich ještě nenastěhovali. Platí to hlavně pro oblasti v okolí Prahy a také například Kladna. Krást se nepřestává,“ komentoval situaci ředitel středočeské policie Václav Kučera, podle něhož jsou některé vyřešené loňské případy ve fázi před podáním obžaloby a pachatelé jsou ve vazbě.