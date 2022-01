Vězněný konopný aktivista chce obnovu řízení

„Bude žádat o obnovu řízení. Budeme zjišťovat od nezávislých advokátů, jaké jsou možnosti. Myslíme si, že stát by měl automaticky dělat přezkum konopných kauz, které se týkají do jednoho procenta THC v rostlině a kdy jsou lidé kvůli tomu zavření,“ řekla Němcová Právu s tím, že věc momentálně připravují Dvořákovi právníci.

Stát by měl udělat přezkum kauz, které se týkají do jednoho procenta THC

Opírá se o novou úpravu zákona o omamných látkách platnou od 1. ledna 2022. „To by mělo pro něj znamenat, že by ve vězení zkrátka neměl vůbec zůstávat,“ míní Vacl.

„Teď, když je ta norma v platnosti, tak sedí za něco, za co by v tuto chvíli nikdo jiný odsouzený nebyl,“ dodal aktivista Vacl.

„Podle mého názoru nemůže z tohoto důvodu dojít k obnově řízení, a tedy nemůže být pravomocný rozsudek ani změněn. Domnívám se, že by v případě pana Dvořáka byla velmi odůvodněná žádost o milost prezidenta republiky, který by mohl uložený trest zmírnit,“ dodal advokát.

Dvořák by tak musel přinést nové důkazy nebo skutečnosti. Mezi ně však nepatří samotná změna zákona. S tím, že by Dvořák musel přijít s novými důkazy, souhlasí i advokát Adam Biňovec. „Nejvyšší soud již v minulosti výslovně pro takovýto případ možnost obnovy řízení vyloučil. Zcela bezprecedentní ale jeho použití v takovéto situaci přesto není, to znamená, že v minulosti již k takovým ojedinělým případům došlo,“ podotkl.

Pokud by soud obnovení procesu povolil, mohl by vycházet z již proběhlého dokazování obsahu THC v zajištěném konopí. „Zda by dané jednání mohlo být hodnoceno jako jednání v souladu s právem, či zda by mohlo naplňovat skutkovou podstatu některého přestupku, je pak až další navazující otázkou,“ dodal.