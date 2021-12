Vážná nehoda taxíku na Bruntálsku. Řidič ani cestující nebyli připoutaní

O nehodě informovala v úterý policie spolu s hasiči a záchranáři. Taxikář podle dostupných informací na silnici mezi Bruntálem a Valšovem v mírně pravotočivé zatáčce dostal na zamrzlém povrchu vozovky smyk. „Najel za pravý okraj komunikace, kde narazil do kovového svodidla, které automobil vymrštilo do vzduchu, a po letu vůz dopadl do příkopu,“ popsal nehodu mluvčí policie René Černohorský.