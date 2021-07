V Ostravě stále hledají uprchlého krokodýla, majitel zřejmě neměl povolení

Policie vydala v pondělí hned po oznámení chovatele upozornění veřejnosti na výskyt nebezpečného zvířete. Byť jde o mládě, mohlo by polekat například pejskaře.

Do akce je zapojeno několik desítek policistů a strážníků. „Zvíře je mrštné a je schopné ulovit menší psy či kočky. Vzhledem k tomu, že je už dva dny bez potravy, může být pro veřejnost nebezpečné. Dle konzultace s odborníkem by mohl krokodýl začít vyhledávat vodní toky, případně se uschovat v listnatém terénu, kde je stín,“ dodala mluvčí.

Zmizení zvířete oznámil chovatel, podle kterého krokodýl utekl už v sobotu v odpoledních hodinách. Na to, proč chovatel jeho zmizení oznámil až po dvou dnech a zda po krokodýlovi během víkendu pátral na vlastní pěst, policie zatím nezná přesnou odpověď. „Rozhodně se o to budeme zajímat, bude to předmětem šetření,“ dodala mluvčí.