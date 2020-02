V Ostravě padl trest za nezákonné udělení licencí pro solární elektrárny

Uložil mu podmíněný trest ve výši jednoho a půl roku. Zkušební doba byla stanovena také na jeden a půl roku. Zároveň po dobu dvou let nesmí Chalupa působit ve funkci jako úřední osoba, v níž by rozhodoval ve správním řízení. Dosud byl postaven mimo službu. Hrozil mu nepodmíněný trest až na pět let.