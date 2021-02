V Ostravě někdo rozhazuje buřty s rybářskými háčky, pár psů to už odneslo

„To, co se stalo, je samozřejmě hyenismus, co vám na to mám říct! Nikdo přece nemá tak vycvičeného psa, aby nesežral kus uzeniny, který najde na zahradě. Je to hrozné – pustíte si psa na zahradu, aby se vyčural, a hned se může stát tragédie. Snad budou lidé všímaví a nic takového se už nestane,“ dodal Gattnar, který ocenil přístup chovatelky, jež okamžitě zburcovala radnici a policii, aby mohlo být zavčasu vydáno varování.