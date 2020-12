V kamionu v Náchodě našli pět migrantů, tři měli koronavirus

„Zboží bylo přepravováno z jihozápadu Turecka přes Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko do České republiky a bylo určeno pro tuzemského příjemce se sídlem v Novém Městě nad Metují,“ řekla mluvčí celníků Jitka Fajstavrová a doplnila, že nákladový prostor kamionu byl zajištěn jistícím lankem s celní závěrou.

Ihned po jejich zadržení obdrželo všech pět mužů od policistů roušku a byli podrobeni testu na koronavirus. U třech byl test pozitivní. Jelikož policisté se ihned od počátku chránili a k běžencům přistupovali obezřetně, nemuseli do karantény, ale musela být vydezinfikována vozidla, celá služebna včetně cel,“ přidala další informace mluvčí policie Iva Kormošová.

Poté, co cizincům policisté sejmuli otisky, ukázalo se, že již žádali o azyl v Rumunsku. Ale chtěli se dostat do západní Evropy.

„Řidič mohl pokračovat v cestě, protože nebylo potvrzeno, že by měl s převaděčstvím něco společného. Se dvěma cizinci je vedeno předávací řízení do Rumunska. Ostatní tři, jelikož nejsou ještě plnoletí, byli na základě předběžného rozhodnutí soudu umístěni do diagnostického zařízení,“ dodala Kormošová.