Už druhý Čech dostal 20 let vězení za to, že bojoval na Ukrajině

Sám Nováček totiž několika dalším lidem, kteří u soudu vypovídali, sdělil, že se do bojových akcí na Ukrajině zapojil. Svědci se podle soudu navzájem neznali. Nováček se hájil tím, že šlo o vychloubání.

Z lékařské zprávy také vyplývá, že důvodem, proč muž nastoupil do psychiatrické léčby, bylo, že bojoval na Ukrajině a že trpí psychickými problémy. „Je to další důkaz o tom, že na Ukrajině bojoval. Nevidíme důvod, proč by se takto vychloubal psychiatričce, kterou sám vyhledal,“ uvedl předseda.