Utekli migranti, mám jednoho. Policie ukázala video z pronásledování

Dodávky si všimla hlídka středočeské dopravní policie. Co přesně ji zaujalo, policie nesdělila, každopádně vozidlo se stalo zřetelně podezřelým, když šofér na výzvy policie k zastavení kvůli kontrole reagoval sešlápnutím plynu.

„Pronásledování pokračovalo na území hlavního města Prahy, kde se do něj zapojily všechny dostupné hlídky v okolí. Řidič policistům ujížděl po ulici 5. května, přes Nuselský most až do pražských Holešovic,” popsal mluvčí policie Richard Hrdina.