Úředník svévolně rozhodoval, kdo bude soudním znalcem

Vyšetřovaný úředník byl podle Tripese jediným, kdo agendu znalců a tlumočníků na soudu obhospodařoval. „Já bych ho nepodezíral z nějakého nekalého úmyslu. Vidím to spíš tak, že se ocitl už na konci svých sil. V té době mu bylo už přes šedesát let. On sám se mi za to omlouval,“ uzavřel Tripes.