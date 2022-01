Uplakaná dívka utíkala hotelem v Brně. Chtěl jsem se seznámit, vysvětloval muž, který ji poplácal

Strážníky do jednoho z brněnských hotelů v pondělí večer přivolal pracovník ostrahy, jehož vyhledala uplakaná sedmnáctiletá cizinka ze Středomoří.

„Dívka utekla chodbou poté, co ji šestatřicetiletý muž údajně osahával. Strážníci podezřelého v hotelu našli, ale nařčení z obtěžování striktně odmítal. S dívkou se chtěl podle svých slov jen seznámit,” uvedl v úterý mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

„Před zavřením dveří k ní údajně rychle přistoupil do výtahu, podal jí ruku a když vystupovala, jednou rukou ji plácl přes hýždě. Považoval to přitom za pouhou legraci,” upřesnil Ghanem.

„Na nic takového ale nebyla zvyklá, jeho chování ji proto vyděsilo a měla strach, co bude následovat. Strážníci muže z Brněnska upozornili, že dotýkat se ostatních bez jejich souhlasu je nepřípustné,” zmínil mluvčí.

„Lidé, kteří se takto chovají vůči druhým, často nedokážou nebo ani nemají potřebu vcítit se do jejich emocí. Pro mnoho osob, které čelí podobným útokům, je to zásadní narušení osobního prostoru, projev neúcty a v nejhorších případech se může jednat i o připomínku traumatizujících zážitků z dřívějška,” zdůraznil mluvčí s tím, že co je pro jednoho legrace, může být pro druhého velmi skličující.