Tyran z Karlovarska se dostal na svobodu protizákonně, uvedl Nejvyšší soud

Soud si vyžádal stanovisko vězeňské služby, jestli je v jejích silách se o muže postarat, ale o přerušení trestu nakonec rozhodl bez tohoto dokumentu. Až o den později dostal zprávu, že ve věznici by péči měli o Schmieda zvládnout.

Proti rozhodnutí soudu podala stížnost pro porušení zákona v neprospěch Schmieda ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Upozornila, že podle ní rozhodoval věcně nepříslušný soud, který navíc rozhodoval ve veřejném zasedání místo neveřejného rozhodnutí předsedy senátu, k tomu přidala i to, že soud rozhodl předčasně, protože nepočkal na zprávu vězeňské služby.

„Došlo k zásadnímu pochybení. Tento soud neměl vůbec rozhodovat, a když už tak učinili, udělal to jen velmi povrchně,“ souhlasilo Nejvyšší státní zastupitelství. A senát NS se soudcem zpravodajem Radkem Doleželem dal stížnosti za pravdu.

Schmied patří do rodinného klanu, který objížděl poutě s atrakcemi a stánky. Odsouzen byl za událost z října 2014, která se stala v rodinném domě v Sadově na Karlovarsku. Tehdy tam za jeho otcem Jindřichem Schmiedem starším přijel čtyřiadvacetiletý muž a dostal se s ním do konfliktu.

Schmied si přivolal tříčlennou posilu - svého syna a Jaroslava Kleina s Miroslavem Mertou. Ti mladíka odvlekli do dílny, svázali mu nohy a ruce a pověsili ho za nohy hlavou dolů na zvedák motorů. Takto visel několik hodin. Přitom do něj mlátili a vzduchovkou ho střelili do hrudníku.