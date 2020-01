Tragický požár ve Vejprtech: Vedení domova podezírá tři postižené klienty

Ve čtvrtek policisté uvedli, že příčinou nedělního tragického požáru byla manipulace s otevřeným ohněm. Vyloučili technickou závadu. Za čin obecného ohrožení z nedbalosti hrozí případnému pachateli až osm let. Policisté také vyloučili, že by viníkem byl někdo zvenčí, kdo by neměl přístup do objektu.