Tak závažný skutek si zaslouží úvahu o výjimečném trestu, říká o požáru v Bohumíně žalobce

Obviněný se k činu doznal a dá se říct, že do určité míry s vyšetřovateli spolupracuje. Dokonce lze říct, že nad událostí a jejími následky projevil i jakousi lítost, ale to už teď nikomu nepomůže.

Pokud jde o motivaci, on hovoří o jakémsi rodinném sporu s manželkou, která se od něj odstěhovala a v daném bytě bydlela, a o sporu se synem, jenž v bytě také bydlel. Své jednání vůči svým nejbližším příbuzným popisuje jako akt postrašení. Tvrdí, že nechtěl nikoho zabít, že nechtěl nikomu ani ublížit.

K samotnému jednání se obviněný příliš podrobně nevyjádřil, nicméně s největší pravděpodobností to vypadá, že do samotného bytu nevstoupil a útok byl veden od dveří.

Ne. To říká nejen on, ale máme i nějaké kusé informace od osob, jež se v bytě nacházely a požár přežily.

To nám objasní až znalecké posudky. Bude teprve předmětem vyšetřování, jakým způsobem se hořlavina do bytu dostala a jakým způsobem došlo k rozvoji požáru.

Je to z důvodu zranění, protože při samotném činu se sám popálil.

Nepochybně se tím zabývat budeme. Ale s ohledem na to, jak krátká doba uplynula od toho činu, se v tuto chvíli nemohu blíže vyjádřit, protože žádné podrobnosti k této události zatím neznám.

Nejprve bude třeba dořešit otázku vazby, to bude do 24 hodin, zároveň pokračuje expertní činnost.

Je potřeba dokončit pitvy všech zemřelých, vyhotovit znalecké posudky z oboru soudního lékařství, dále budou vyžádána odborná vyjádření z oboru požární ochrany. Je třeba objasnit, jakým způsobem došlo ke vzniku a rozvoji požáru, ale i to, jaké následky mohl požár způsobit, že kdyby nedošlo k zásahu hasičů.

To jsou takové kusé informace, které některé osoby zmiňují, ale je to třeba všechno prověřit a uvidíme. Nicméně nemáme žádné informace o tom, že by obviněný měl trpět nějakou závažnou psychickou poruchou.