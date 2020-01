Střelec v Ostravě měl výcvikovou zbraň, zasekávala se. Obětí mohlo být více

Vrah Ctirad Vitásek, který loni 10. prosince postřílel sedm pacientů v čekárně v ostravské fakultní nemocnice a další dva zranil, ke svému zločinu nepoužil plnohodnotnou zbraň, ale takzvaný řez zbraně, který se používá například k výukovým účelům. Řez byl dodatečně upraven tak, aby jím bylo možné střílet. Policie také uvedla, že při střelbě se pachateli zbraň zasekávala. Pokud by se to nestalo, bylo by obětí nejspíš více.