Státní zástupce chce pro Větrovce tři roky vězení

Větrovec vytuneloval podle obžaloby s bývalým konkurzním správcem Josefem Vavřičkou peníze z firem Melbro a Autostar Velimex. Litoměřická potravinářská společnost Melbro se dostala do konkurzu na přelomu let 2000 a 2001 a českolipská Autostar Velimex v roce 2002. Obě převzal jako správce Vavřička, který z nich podle policejního vyšetřování vyváděl peníze přes fingované faktury a předražené smlouvy. Organizátorem trestné činnosti byl podle státního zástupce Větrovec.

Od podání obžaloby uplynulo loni v dubnu deset let. Hrozilo promlčení trestní odpovědnosti, promlčecí lhůtu ale přerušilo Větrovcovo vzetí do vazby. Riedlová uvedla, že vzetí Větrovce do vazby bylo účelové, aby bylo zastaveno promlčení.