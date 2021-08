Statisíce vězeňskému vychovateli mohly být úplatek

Plzeňský okresní soud v pondělí Berku zprostil obžaloby z vydírání a naznačil, že jeho jednání nese spíše znaky korupce. Očištění od soudu se v pondělí dostalo také někdejšímu trestanci Emilu Janečkovi, který se měl na vydírání podílet.

„Z provedených důkazů nebylo přesvědčivě prokázáno, že poškozený zaplatil obžalovanému Berkovi na základě výhrůžky. Ovšem trvá důvodné podezření, že by se mohlo jednat o přijetí úplatku v souvislosti s obstaráním lepšího průběhu výkonu trestu,“ uvedl při odůvodnění rozsudku samosoudce Vladimír Žák.

Půjčce neuvěřili

Podle něj z provedených důkazů plyne, že Robert K. očekával z poskytnuté platby spíše jakési protiplnění, například to, že bude přeřazen do jiné kategorie odsouzených, odkud by měl šanci na podmíněné propuštění.

„Poškozený popisuje údajné výhrůžky ze strany obžalovaného pouze obecně a minimálně z výpovědi jednoho ze svědků je zřejmé, že chtěl z toho nějak profitovat,“ pokračoval Žák a dodal, že pokud by poškozený připustil, že si u obžalovaného kupoval určité výhody, tak se jako poskytovatel úplatku stává rovněž pachatelem.

Za absolutně nevěrohodnou soud označil Berkovu obhajobu, podle níž mělo jít o půjčku. „Tomu snad nemůže věřit nikdo v soudní síni včetně obžalovaného. Těžko by si mohl dovolit ze své pozice vychovatele půjčovat si peníze od odsouzených, které má na starosti. Ne­existuje ani žádná smlouva, která by existenci půjčky potvrzovala. Navíc ani po čtyřech letech obžalovaný peníze nevrátil,“ konstatoval soudce

Platil za ochranu

Proti Berkovi s Janečkem svědčil například bývalý trestanec Tomáš Krušpan. „Robert se mi na cele svěřil, že si ho krátce po nástupu do výkonu trestu zavolal vychovatel a měl mu říct, že on tady vládne a že jako speciální pedagog má kriminál pod palcem. Prý chtěl po něm 250 tisíc za to, že se tady bude mít dobře. Byl u toho i Janeček, který Robertovi radil, aby vychovatele poslechl,“ vypovídal Krušpan.

Sám prý za ochranu platil Janečkovi, který vzbuzoval respekt jednak svými fyzickými proporcemi, ale také byl údajně jedna ruka s dozorci.

„Ve vězeňské hierarchii zastával místo nahoře. S bachaři si tykal, měl s nimi nadstandardní vztah. Každý den mohl chodit do posilovny, každý den se mohl sprchovat. Odsouzeným zajišťoval různé věci. Měl své kontakty i v kuchyni, dělali mu například hamburgery,“ pokračoval svědek.

Lepší vězení měl v Německu

Peníze Janečkovi posílal podle svých slov prostřednictvím své babičky. „Do vězení jsem se dostal poprvé v životě. Doplatil jsem na vášeň z hazardu. Trest jsem si začal odpykávat v Německu, kde mi vyměřili šest let za únos advokáta. Pak mě vydali do Čech odsedět si zbytek,“ vypovídal dále svědek.

Ve vězeňských podmínkách ale pro Krušpana nastal obrat o sto osmdesát stupňů. „V Německu jsem byl zvyklý mít celu sám pro sebe. Byla vybavena elektrospotřebiči a měl jsem tam i televizi. A tady mě šoupli na celu, kde bylo 14 lidí, většinou Romů. Měl jsem o sebe strach. Přivezl jsem si s sebou asi 40 kilo proviantu, hlavně kávu a tabák. Spoluvězni na mě dotírali jako mouchy, pořád mě otravovali, něco chtěli,“ popisoval Krušpan nepříjemnou změnu.

„Cítil jsem z něho zlo“

Pak za ním prý přišel Janeček a nabídl mu ochranu. „Řekl, že bez jeho pomoci tady shořím. Důrazně mi naznačil, že je to v mém vlastním zájmu. Cítil jsem z něho zlo a věděl, že když mu nevyhovím, tak že se z toho tady oběsím. Proto jsem mu raději platil, abych měl klid. On pak rozhlásil, že spadám pod něho, a nikdo si mě už nevšímal,“ řekl dále svědek.