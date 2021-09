Spor o děti české matky trvá, soudy je poslaly zpět do Itálie

Spor začal poté, co před rokem a půl odjela po rozpadu manželství matka s dětmi z Itálie. České soudy však rozhodly, že obvyklý pobyt dětí je v Itálii, a počínání matky označily za mezinárodní únos. Jejich názor obstál i před ÚS, který navíc upozornil, že názory dětí mohou svědčit o tom, že je matka proti otci štve.

Podle verdiktu ÚS vyhrocená situace dopadá především na děti, které jsou traumatizovány, nejsou s to vyrovnat se se situací, pociťují bezmoc a ohrožení.

Děti se tak po rozhodnutí nejvyšší instance měly vrátit zpět do Itálie, přičemž soudy otce zavázaly k tomu, aby matce složil částku 15 tisíc eur pro zajištění bydlení a nákladů na výživu, nepokračoval v trestním procesu a zdržel se kroků směřujících k odejmutí dětí z péče matky.

Ústavní soud matku nevyslyšel. Má se vrátit s dětmi do Itálie

Ústavní soud matku nevyslyšel. Má se vrátit s dětmi do Itálie Krimi

Soud ovšem o žádném odkladu nechtěl slyšet, a proto nařídil výkon rozhodnutí směřující k předání dětí otci a jejich odjezdu do Itálie.

„Soud nevzal v potaz možné následky na psychiku a vývoj dětí, které byly v době posledních dvou let v dominantní a zcela výhradní péči matky, a nezhodnotil ani, jak vážný vliv na děti i matku může mít okamžitý výkon rozhodnutí realizovaný přímým odnětím dětí matce,“ upozorňoval matčin advokát a postěžoval si, že matce české soudy nevěří.

Soud ale jako důvod odkladu neuznal ani dokončení školní docházky. „Je naopak v nejlepším zájmu dětí, aby se do Itálie vrátily co nejdříve, aby měly možnost dohnat zameškání ve výuce italštiny způsobené neoprávněným zadržením v ČR a mohly od září řádně nastoupit do základní školy v Itálii. Další odklad návratu v konečném důsledku způsobí prodloužení již tak dlouhodobé traumatizace,“ nechtěl čekat soud.