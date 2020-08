Soud zprostil obžaloby muže, který měl rozpustit v kyselině nezvěstného

Vrchní soud ve čtvrtek potvrdil zprošťující rozsudek, který vynesl už v červnu Krajský soud v Olomouci. Proti červnovému verdiktu se odvolal státní zástupce.

„Odvolání státního zástupce jsme jako nedůvodné zamítli. Podle nás v celém trestním řízení nebyl proveden jediný přímý nebo nepřímý důkaz, který by jednoznačně usvědčoval obžalovaného z toho, že to byl pouze a jen on, který úmyslně zavraždil poškozeného,“ řekl Právu mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik.

Již devětkrát soudně trestaný Novák od počátku svou vinu popíral. Připustil jen to, že vyhověl na počátku července 2018 žádosti svého někdejšího partnera ve firmě na vymáhání dluhů a pomohl mu dopravit poškozeného z Olomouce do jednoho přerovského baru, kde pracoval jako provozní.

Důvodem mělo být, že muž údajně bil svou přítelkyni. Novák a druhý muž připoutali Alexandra K. pouty k topení a drželi ho na místě dva dny. Poté, co slíbil přítelkyni, že ji už nechá na pokoji, jej měl Novák odvézt do Ostravy. Od té doby muže již nikdo neviděl.

Oba muži byli za omezování osobní svobody již před lety odsouzeni na osm měsíců do vězení s podmíněným odkladem na dva roky.

Odvezl poškozeného?

Podle obžaloby však Novák poškozeného do Ostravy neodvezl. V budově na ulici Husova v Přerově jej podle žalobců přesně nezjištěným způsobem usmrtil, tělo poškozeného následně rozpustil louhem či kyselinou v nádobě a zbytky louhu či kyseliny s rozloženým tělem pak vylil do odpadu.

Policie loni nasadila na Nováka svého agenta. „Ten týpek mi řekl, že má v bance 13 milionů a že by je potřeboval vytáhnout, a že k tomu potřebuje bílého koně, kterým by mohl být poškozený. Já mu říkal, že jsem ho dlouho neviděl a nevím, kde ho sehnat. Tak mi sdělil, že by mu stačila jeho občanka. Že mi dá za ni provizi 1,3 milionu korun,“ řekl již dříve u soudu Novák.

Připustil, že to bylo v době, kdy si našel novou přítelkyni a práci a chtěl začít nový život, založit rodinu, a protože měl dluhy, byla pro něj nabídka získání tak velké provize lákavá. „Tak jsem s ním začal spolupracovat,“ konstatoval Novák.

Policejní agent mu také dovezl zálohu. Pak mu řekl, že potřebuje buď poškozeného, nebo alespoň vědět, že nebude. „Tvrdil, že má v bance nějakého spojence, který by ty peníze mohl vybrat, ale potřebuje mít jistotu, že poškozený není,“ prohlásil Novák.

Byl poleptaný

Agentovi podle spisu řekl: „Poškozený nebude. Když to řeknu blbě, tak jsem ho spláchl do kanálu.“ „Šlo mi jen o tu provizi. Prostě jsem machroval. Bylo to chvástání, abych získal důvěru toho týpka. Chtěl jsem jen získat peníze pro svou budoucí rodinu,“ hájil se Novák u soudu.

Podle obžaloby mohlo s kauzou souviset i to, že Novák přijel 7. července 2008 do olomoucké Fakultní nemocnice s hrozivě vypadajícím poleptáním dolních končetin, k němuž mělo dojít o dva dny dříve. Byl také hospitalizován, přičemž mu museli dělat plastiku kůže. „Stalo se mi to při čištění zaneseného odpadu na záchodě v baru,“ tvrdil obžalovaný.

„Ctili jsme zásadu, že v pochybnostech je třeba rozhodovat ve prospěch obžalovaného. Jediným možným způsobem, jak uznat obžalovaného vinným ze skutku, je, že existuje ucelený, logický řetězec důkazů, který je nepřerušený, což v tomto případě nebylo,“ dodal mluvčí soudu Cik.